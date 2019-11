"Balotelli? Nero che prova a schiarirsi". Comunicato Brescia dopo le parole di Cellino: "Battuta fraintesa"

MULTIMEDIA CLASSIFICA - CAGLIARI BEFFATO, SORRIDE IL NAPOLI: ZONA CHAMPIONS RESTA A 5 PUNTI Il Cagliari viene raggiunto nel finale dal Lecce e con il punto ottenuto sale al quarto posto in classifica a quota 25 punti, proprio come la Roma Il Cagliari viene raggiunto nel finale dal Lecce e con il punto ottenuto sale al quarto posto in classifica a quota 25 punti, proprio come la Roma