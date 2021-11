Barella ko nel derby: vuole recuperare per l'Italia e il 21 c'è il Napoli

Il Corriere della Sera fa il punto sugli acciaccati in casa azzurra, tra i quali risulta Nicolò Barella, che nel derby si era fermato per un problema al flessore. Secondo quanto riporta il quotidiano, il centrocampista non intende arrendersi e sino all’ultimo lavorerà per dare la sua disponibilità al ct Roberto Mancini in vista della partita di venerdì all’Olimpico contro la Svizzera.