Barella ricorda: "La gara impressa nella mia memoria è quel Cagliari-Napoli 2-1"

Il centrocampista dell’Inter Nicolò Barella ha rilasciato una lunga intervista ai canali ufficiali della Pirelli. È stata l’occasione per il sardo per raccontare la sua passione per il calcio e spiegare come e in che momento è nata.

Quale gara è impressa nella tua memoria? “Il ritorno del Cagliari contro il Napoli, 2-1. È stata una partita meravigliosa perché il Napoli stava vincendo uno a zero, forte di un gol segnato da Hamsik all’inizio del secondo tempo. Ma nel recupero, quando stavamo per perdere, Matri ha segnato al 93’ e poi Conti al 94’ ha ribaltato il risultato. Quell’anno lo Scudetto è stato vinto dall’inter di Mourinho, mentre il Cagliari si è salvato arrivando sedicesimo”.