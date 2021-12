Barella vede la sua Inter favorita: "Scudetto? Abbiamo qualcosa in più delle altre"

Il centrocampista nerazzurro Nicolò Barella è intervenuto durante la premiazione dei 'Gazzetta Awards' per analizzare il momento della squadra di Inzaghi. Ecco le sue parole ai taccuini da La Gazzetta dello Sport: "Scudetto? C'è più concorrenza rispetto alla scorsa stagione, credo che il torneo sarà equilibrato fino al termine. Ma qualcosa in più delle altre ce l'abbiamo. Ed è la consapevolezza, l'esperienza. Sappiamo come si vince, lo abbiamo già fatto".