Bari, Fabio Cannavaro resta in pole ma c'è un problema: la 'piazza' non lo vuole

Le strada del Bari e di Pasquale Marino si sono sperate. Fatale il ko con il Palermo nell'anticipo di venerdì sera, l'esonero è stato ufficializzato questa mattina. Per sostituirlo il preferito del ds Polito e Fabio Cannavaro: come si legge sulle pagine de La Gazzetta dello Sport il Bari ha trovato un'intesa di massima con il campione del mondo e Pallone d'Oro, ma per mettere tutto nero su bianco ci sono alcuni ostacoli da superare.

Il primo, la perplessità della piazza che non è convinta della scelta del club. E il conseguente timore del d.s. Polito di fallire dopo la scelta dello stesso Marino al posto di Mignani. Stavolta un errore sarebbe più fatale di quelli già commessi. Anche e soprattutto per evitarlo, la proprietà del Bari e, in prima battuta, il d.s. stanno procedendo con i piedi di piombo.

Nel faccia a faccia di ieri non sarebbero emersi problemi di sorta fra Cannavaro e il Bari, a partire dall'intesa economica. L'ex Benevento avrebbe chiesto la possibilità di costruire un progetto più solido e duraturo, qualora i prossimi mesi portassero a risultati soddisfacenti per entrambe le parti. A Bari verrebbe seguito dal fratello Paolo, il suo vice, e da un paio di stretti collaboratori.

Tifosi contro Cannavaro

Sui social, scrive la rosea, si è sollevato un coro di "no" all'arrivo dell'ex Benevento. Cannavaro è ritenuto un tecnico con scarsa esperienza per raddrizzare la traballante barca barese. I giudizi dei tifosi del Bari sono condizionati dagli scarsi risultati ottenuti nella passata stagione da Cannavaro al timone del Benevento. Ma la nota più rilevante è un’altra: non è un mistero che tra le anime calde del tifo barese non sia gradito il filo comune che lega il tecnico con la proprietà del Napoli e del Bari, ovvero i De Laurentiis.