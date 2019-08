Bari, in serie C rischia di raggiungere il Napoli: già più di 6mila abbonamenti

Prosegue a gonfie vele la campagna abbonamenti del Bari, società di proprietà della famiglia De Laurentiis. Gli ultimi aggiornamenti arrivano dal sito ufficiale ed i pugliesi rischiano di avvicinarsi alla quota abbonati del Napoli che lotta per i massimi obiettivi: "Continua a correre a vele spiegate la campagna abbonamenti della SSC Bari! In solo due settimane è stata superata la quota delle 6000 tessere sottoscritte, e mancano ancora sette giorni per poter accedere allo sconto del 10% riservato ai vecchi abbonati che vogliono rinnovare per la stagione 2019/2020. Sarà possibile rinnovare a prezzo agevolato fino alle 23.59 di martedì 20 agosto".