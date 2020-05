Bari, Luigi De Laurentiis: "Siamo pronti a giocarci la promozione sul campo, giusto fare i play-off"

Il presidente del Bari Luigi De Laurentiis dalle colonne de La Gazzetta dello Sport ha parlato del possibile ritorno in campo della Serie C, di cui è da sempre sostenitore, e della situazione del calcio italiano con la necessità di riforme: “Cento squadre professionistiche non sono sostenibili e lo dimostrano i fatti. Vero è che tante società di Serie C hanno votato per la chiusura della stagione, senza tornare in campo. È invece il momento giusto per la riforma dei campionati, una sessantina di squadre sarebbero l’ideale. Il mio Bari ha alle spalle un anno di Serie D ed ora è pronto a giocarsi la promozione sul campo. Il nostro brand merita di stare in alto. - continua De Laurentiis – Protocollo sanitario? Davanti alla salute non si scherza. Ha un costo adeguarsi al protocollo, ma non se ne può fare a meno. Ragione in più per auspicare un minor numero di partite grazie ai play off. Vivarini? Non ci sono dubbi su di lui, il nostro tecnico è un'ottima risorsa”.