Baronio vice Pirlo? Possibile cambio ruolo alla Juve per l'ex allenatore della Primavera

Aurelio Andreazzoli a un passo dalla rescissione col Genoa. Come riporta il quotidiano 'Il Secolo XIX', il tecnico di Massa ha un accordo per un altro anno col grifone che sta risolvendo per poi firmare con la Juventus: dovrebbe essere lui il vice di Andrea Pirlo, con Roberto Baronio che entrerà nello staff del nuovo allenatore bianconero con le vesti di collaboratore tecnico.