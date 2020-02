Batistuta punge CR7 per l'11° gol di fila: "Bravo, ma riposando è più facile"

Cristiano Ronaldo ha messo la sua firma anche sulla vittoria della Juve contro la Spal e scritto una nuova pagina di storia calcistica. Nel giorno della sua millesima partita in carriera, infatti, il portoghese ha eguagliato il primato in Serie A di Fabio Quagliarella e Gabriel Batistuta avendo segnato in 11 partite giocate di fila.

Gabriel Batistuta ha commentato il record di CR7 con un post via social specificando che il suo primato ha più valore perché ottenuto giocando undici gare consecutive, mentre CR7 ha saltato quella con il Brescia, per cui non è stato convocato, godendo quindi del turno di riposo: "Felice per il suo record!!!! L'unica cosa è che riposando è più facile"