Bayern, Nagelsmann punge la Juve: "De Ligt dice che non si è mai allenato così tanto in Italia"

Julian Nagelsmann, allenatore dei bavaresi, ha svelato un retroscena dopo l'ultimo allenamento, con una pizzicatina alla Juventus

TuttoNapoli.net

© foto di Imago/Image Sport

Come se la sta passando Matthijs de Ligt al Bayern Monaco? Sta sudando, questo è certo. Julian Nagelsmann, allenatore dei bavaresi, ha svelato un retroscena dopo l'ultimo allenamento, con una pizzicatina alla Juventus: "Mi ha detto - le sue parole riportate da Tuttojuve.com - che la sessione di oggi è stata la più dura degli ultimi quattro anni. É stato difficile, ma non così tanto. Matthijs non ha giocato molti minuti la scorsa stagione, e ho sentito dire che non è facile rimanere in forma in Italia"