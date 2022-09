Beffa Bologna: Skorupski regala un pari insperato alla Salernitana, finisce 1-1

Il Bologna accarezza per un tempo la prima vittoria della stagione, ma poi esce dal Dall'Ara con un solo punto

TuttoNapoli.net

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Bologna accarezza per un tempo la prima vittoria della stagione, ma poi esce dal Dall'Ara con un solo punto fra le delusione del pubblico che non risparmia qualche fischio alla squadra di Mihajlovic incapace di conservare il vantaggio e tradita da un errore del suo portiere che si somma a quello di Sansone nel primo tempo. La Salernitana invece conquista un pari pesante e insperato dando continuità al buon momento che sta vivendo.

Il vantaggio del Bologna arriva al 50’ quando Gyomber stende Sansone appena dentro l’area con un intervento scomposto: è calcio di rigore. Dal dischetto va Arnautovic che spiazza Sepe e porta avanti il Bologna. La gara sembra incanalata verso il successo del Bologna con la Salernitana imbrigliata che non riesca a creare occasioni pericolose almeno fino ai minuti finali. All’87’ Mazzocchi si libera con troppa facilità in area e calcia in diagonale un pallone che non dovrebbe preoccupare Skorupski, il polacco però non è perfetto e recapita il pallone sui piedi di Dia che ringrazia e pareggia i conti gelando il Dall’Ara.