Beffa Cagliari! La Fiorentina vince 3-2 al 103’: decisivo Arthur

Vittoria della Fiorentina sul campo del Cagliari,, in terra sarda finisce 2-3.

Sono i rossoblù a partire meglio e ad approcciare in maniera più aggressiva la sfida, producendo azioni da rete in serie nella prima mezz'ora, intervallate da un solo colpo di testa di Belotti ad interrompere gli assalti dei sardi. Terracciano si traveste da muro umano fermando Luvumbo a tu per tu ma anche Deiola con un colpo di testa insidioso. Dopo quaranta minuti di sofferenza, passa però la Fiorentina con una traiettoria morbida che supera Scuffet per lo 0-1 viola. Negli ultimi istanti del recupero il Cagliari avrebbe trovato il pareggio con Lapadula, ma la rete del potenziale 1-1 viene annullata per fuorigioco.

Nel secondo tempo succede un po' di tutto e si vedono segnare ben tre gol all'Unipol Domus. Il Cagliari esce fuori dagli spogliatoi convinto e determinato nel voler evitare una sconfitta che metterebbe un velo di malinconia all'addio di Ranieri. Dopo un'ora i rossoblù vengono ricompensati: cross al bacio di Prati per Deiola, che ruba il tempo a tutti e di testa insacca sul filo del fuorigioco l'1-1. La parità rimane intatta fino ai cinque minuti precedenti al novantesimo, nei quali succede un po' di tutto: Mutandwa mette la freccia per il Cagliari con un gran destro rientrando da sinistra, ma Nico Gonzalez ci mette quattro minuti a strozzare l'esultanza dei presenti con un tap-in sotto misura. Lapadula, per la seconda volta, si vede annullare anche il gol del potenziale 3-2. Finale all'insegna dei saluti e dei momenti emozionanti: Nandez lascia il campo con l'aria di chi non ci rigiocherà, c'è spazio anche per il portiere di riserva Aresti. Quando non sembra esserci più spazio per altro, fallo di Di Pardo su Beltran in area: dal dischetto va Arthur, che spiazza Aresti e firma il 2-3 finale, che regala alla Fiorentina la matematica certezza di partecipare almeno alla prossima Conference League.