Beffa Cagliari! La Salernitana pareggia al 90’ ed evita l’ennesima sconfitta

Scontro fra ultime in classifica alla Unipol Domus di Cagliari tra la formazione di Mazzarri e la Salernitana. Nella prima frazione è la tensione a farla da padrone. L’arbitro Doveri fischia a ripetizione per un gioco veramente frammentato e senza spettacolo. Nella ripresa il Cagliari spinge e mette il piede sull’acceleratore. Al 73’ arriva il vantaggio dei sardi. In rete ci va Pavoletti che anticipa tutti sul primo palo su palla che arriva dalla sinistra di Joao Pedro e insacca il pallone. Al 90’ arriva il pareggio della Salernitana con Bonazzoli. La formazione granata va in rete riportando il risultato in parità sfruttando una buca difensiva di Nandez per segnare. Finisce 1-1 la sfida salvezza tra Cagliari e Salernitana: un punto che non serve a nessuno perchè entrambe le squadre restano appaiate all’ultimo posto a 8 punti.