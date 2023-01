Beffa Empoli, il Torino la rimonta nel finale: finisce 2-2

Finisce il primo tempo con l'Empoli in vantaggio per 1-0 sul Torino. A decidere il match, per il momento, la rete di Luperto

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Bellissima partita tra Empoli e Torino che si conclude sul punteggio di 2-2. Vantaggio nel primo tempo i padroni di casa col primo gol in Serie A di Sebastiano Luperto. Nella ripresa raddoppia Marin ma nel finale i granata di Juric la pareggiamo con le reti dell'ex Ricci e di Sanabria.