Beffa finale per i viola, rocambolesco autogol di Venuti al 91': la Juve vince 1-0

Al Franchi la Juventus batte 1-0 la Fiorentina nella semifinale d'andata di Coppa Italia. Nel primo tempo ritmo intenso e qualche occasione, soprattutto della squadra di casa. Nei minuti finali della prima frazione strappo per il viola Odriozola, lo spagnolo lascia il posto nella ripresa a Venuti. Nel secondo tempo il canovaccio non cambia sono i viola ad attaccare con la Juventus che prova a pungere in contropiede. Al 48' la squadra di Italiano va vicinissima al gol: gran lancio di Torreira da centrocampo per Ikone, che elude l'intervento di Pellegrini, salta anche De Sciglio e calcia su secondo palo a Perin battuto, ma la sfera colpisce il palo. Al 91' la Fiorentina viene befffata dalla Juve: Cuadrado crossa al centro, la palla viene sfiorato da Milenkovic e calciata goffamente addosso a Venuti per un clamoroso autogol.