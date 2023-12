Beffa Ibrahimovic fermato dall'influenza: rimandato il suo nuovo inizio al Milan

Zlatan Ibrahimovic si era dato appuntamento con il Milan a Milanello per il post-Newcastle, ma ha dovuto rimandare tutto

© foto di DANIELE MASCOLO

Zlatan Ibrahimovic si era dato appuntamento con il Milan a Milanello per il post-Newcastle, che doveva essere ieri, ma lo svedese due giorni fa era proprio in Svezia e Pioli ha deciso di non far allenare la squadra dopo il 2-1 al St. James Park. Sembrava possibile che l'ex attaccante vedesse dunque oggi gli ex compagni rossoneri, che cominceranno la preparazione per il match contro il Monza, ma, come appreso da Tmw, neanche oggi sarà il giorno giusto per via di un leggero attacco influenzale.