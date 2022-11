Beffa Salernitana, l'Empoli batte il Sassuolo: i finali delle 15

Piatek e Coulibaly stanno regalando la vittoria alla Salernitana che è avanti 2-1 sulla Cremonese che aveva pareggiato con Okerere

Piatek e Coulibaly non bastano alla Salernitana che non va oltre il 2-2 con la Cremonese. La squadra di Alvini nel primo tempo aveva pareggiato con Okerere e in extremis ha trovato il pari definitivo con Ciofani che ribadisce in rete un rigore inizialmente parato da Sepe. Secondo ko di fila per il Sassuolo che dopo aver perso col Napoli perde anche con l'Empoli che vince 1-0 grazie alla rete di Baldanzi. I toscani martedì sfideranno proprio il Napoli.