Beffa Sassuolo! La Juve ribalta il risultato all’88’ ed espugna il Mapei Stadium

La Juve batte in rimonta il Sassuolo grazie ad un gol all'88' di Kean e accorcia sul terzo posto.

La Juve batte in rimonta il Sassuolo grazie ad un gol all’88’ di Kean e accorcia sul terzo posto. Primo tempo piacevole al Mapei Stadium, soprattutto per merito di un Sassuolo convincente e sempre propositivo. La squadra di Dionisi si rende pericolosa in diverse circostanze e passa al 39’: azione tutta in velocità, sull'asse Kyriakopoulos-Berardi-Raspadori, la conclusione del classe 2000 fulmina il portiere avversario sul primo palo. Il Sassuolo è uno spettacolo, la Juve però ha i campioni e reagisce immediatamente: Paulo Dybala trova una fiammata che buca Consigli e pareggia i conti all'ultimo istante. Nella ripresa il Sassuolo continua a fare la partita e a creare occasioni ma a due minuti dal 90' la Juventus passa al Mapei Stadium. Gran gol di Moise Kean, che si gira bene, sfugge a Chiriches e non lascia scampo a Consigli, ancora una volta non perfetto nell'opposizione al tiro.