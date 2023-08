Bel Milan, piccolo Toro: finisce 4-1 ma fanno discutere due rigori ai rossoneri

Il Milan vince, convince, si diverte e conferma le ottime indicazioni della sfida di Bologna

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Milan vince, convince, si diverte e conferma le ottime indicazioni della sfida di Bologna: per l'undicesima stagione consecutiva la prima gara casalinga sorride ai rossoneri, che si sbarazzano dei granata con un netto 4-1: Pulisic apre i giochi, Schuurs illude gli ospiti e trova l'1-1, poi Giroud (due volte dal dischetto) e Theo Hernandez esaltano i tifosi del Diavolo. Fanno discutere però i due rigori concessi ai rossoneri: il primo per il 2-1, con un tocco di mano appena dopo la deviazione di Giroud, ed il secondo per il quarto gol del Milan.