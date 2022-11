Belotti, che flop alla Roma: pesa 6mln a bilancio e ancora 0 gol in campionato

L'ex centravanti del Torino, ancora nel giro della nazionale italiana, non ha reso secondo le aspettative

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Ancora 0 gol in campionato per Andrea Belotti con la maglia della Roma. L'ex centravanti del Torino, ancora nel giro della nazionale italiana, per qualche tifoso azzurro rimpianto estivo quando aspettava la Roma da svincolato, non ha reso secondo le aspettative e anche rispetto a un ingaggio da top con 3 milioni a stagione. Belotti dopo nove giornate di campionato non ha ancora segnato un gol mentre sono due le reti in Europa contro avversari decisamente meno blasonati di quelli affrontati in Italia. Rendimento ben al di sotto delle aspettative nonostante la fiducia di Mourinho e le difficoltà di Abrahm per cui avrebbe dovuto approfittarne. Invece anche ieri voto insufficiente contro il Verona ed ennesimo flop di una stagione fino a questo momento tutt'altro che esaltante. E pesano a bilancio i 6 milioni lordi per la società.