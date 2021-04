Belotti in crisi, i quotidiani: "Col Napoli una delle peggiori serate da capitano"

Il Torino visto contro il Napoli non è quello delle scorse giornate. Così come non è quello della prima parte di campionato Andrea Belotti: "Quando il Torino prende il secondo gol, ha le mani sui fianchi, la testa bassa, sconsolata. È l'unico istante in cui molla", scriviamo su TMW per raccontare le difficoltà della sua partita. Per la Gazzetta è una "delle peggiori serate da capitano", Tuttosport invece allarga il discorso e lo estende alle ultime settimane: "Un solo gol, per di più su rigore, nelle ultime dieci uscite certifica la difficoltà che nell'ultimo periodo sta incontrando nelle vesti di bomber". Per la salvezza il Toro ha bisogno dei suoi gol.

Le pagelle di Belotti

TMW - 5

Gazzetta dello Sport - 5

Corriere dello Sport - 5,5

Tuttosport - 5

la Repubblica - 5

Corriere della Sera - 5