Belotti lascia il Torino, retroscena de La Stampa: "Ha già firmato col nuovo club"

Andrea Belotti da domani non sarà più un calciatore del Torino. Nessuno sa con certezza quale sarà la sua nuova squadra, ma per La Stampa non ci sono dubbi: ha già firmato con un'altra società, che sia Milan, Roma, Monza, Monaco, chissà. Ma nel giorno della scadenza del contratto è impossibile - si legge - che non abbia già una soluzione per il futuro. Il quotidiano piemontese ricorda che il Gallo ha rifiutato un'offerta di rinnovo da parte del presidente Cairo da 3,6 milioni a stagione bonus compresi.