Belotti non perdona su errore di Handanovic, Torino avanti al 45' contro l'Inter

Torino a sorpresa in vantaggio a San Siro dopo i primi 45'. Un errore di Handanovic punito dal fiuto del gol di Belotti decide per ora la partita.

L'Inter si presenta con alcune novità: Conte lascia fuori Eriksen per la seconda partita consecutiva, terza nelle ultime quattro gare. Godin preferito a Skriniar in difesa, Gagliardini al centro con Borja Valero sulla trequarti. Torna Lautaro Martinez in attacco, al suo fianco Alexis Sanchez. Romelu Lukaku non sarà nemmeno in panchina. Torino abbottonato, quello che si presenta a San Siro: Belotti unica punta, supportato da Verdi. Si rivede in difesa Izzo che torna dopo aver scontato la squalifica. Centrocampo folto con Ola Aina nel ruolo di mezzala.

Inter che sembra avere il controllo della partita nei primi minuti, poi la doccia fredda, inaspettata, al 17'. Corner dalla destra calciato da Verdi con un tiro a giro, Handanovic in presa alta ma clamorosamente lo sloveno si fa sfuggire il pallone e Belotti, appostato proprio nell'area piccola, può depositare in rete il più facile dei gol. Quindicesimo gol in campionato, a segno per la sesta partita consecutiva. Solo Ruggiero Rizzitelli (1994/95) e Ciro Immobile (2013/14) sono riusciti a tale exploit.

Partita che procede a ritmi lenti, con l'Inter ad avere il possesso palla e il Torino ad avere l'occasione più importante: Belotti serve sulla sinistra Ansaldi che sterza a centro area e conclude da posizione ravvicinata, trovando questa volta la risposta di Handanovic. Sarebbe stata una punizione troppo severa per un'Inter non certo brillante ma nemmeno messa sotto dall'avversario.