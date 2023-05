Benevento, follia in autostrada: lancio d'oggetti contro il bus della squadra

Sulla deplorevole vicenda sta ora indagando la Digos di Firenze, ma le indagini passeranno presto alla Questura di Benevento

Ancora una pesante sconfitta quella patita dal Benevento sul campo del Cittadella, sconfitta che proietta i sanniti davvero a un passo dalla retrocessione, con la quale patron Oreste Vigorito inizia a fare i conti.

Ma quando accaduto nel post gara non ha la minima scusante. Come si legge sul Corriere dello Sport, "ol Benevento aveva raggiunto Cittadella in treno. Poi i disagi creati dal problema alla linea elettrica tra Roma Tiburtina e Settebagni, con ritardi di 6 ore, hanno spinto a utilizzare per il ritorno il pullman societario che aveva seguito la squadra. Decisione presa senza preavviso alla scorta di Polizia. Il passaggio del “Man” griffato con lo stemma della Strega sul fianco non poteva passare inosservato e così all'altezza di una delle gallerie sulla Direttissima in prossimità di Barberino del Mugello, tre “Van” di colore scuro hanno assalito il mezzo della squadra giallorossa con lancio di oggetti e colpi di asta. Uno dei mezzi ha superato il pullman e ne ha rallentato la corsa, gli altri hanno dato vita all'aggressione. In frantumi uno dei vetri esterni con autentico terrore negli occupanti. L'intervento della Polizia Stradale che operava in zona ha evitato che ci fossero conseguenze più tragiche".

Sulla deplorevole vicenda sta ora indagando la Digos di Firenze, ma le indagini passeranno presto alla Questura di Benevento; a ogni modo, sempre stando a quanto riferisce il citato quotidiano, dopo la prima visione delle immagini delle videocamere di sicurezza, e dalle prime notizie trapelate, gli autori del gesto sarebbero già stati individuati.