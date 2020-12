Benevento-Lazio, le formazioni ufficiali: Immobile recuperato. Insigne titolare

Diramate le formazioni ufficiali di Benevento-Lazio, anticipo della dodicesima di campionato in programma stasera alle 20,45. Alla fine Simone Inzaghi non rinuncia al suo bomber Ciro Immobile. Per lui fin qui solo una panchina, col Torino, dove è subentrato a partita in corso. Lo affiancherà Correa. Completamente stravolta la difesa: fuori Acerbi per infortunio, spazio a Luiz Felipe e Hoedt che completano il reparto con Radu, già presente contro l'Hellas. In mezzo al campo prima da titolare per Escalante. A sinistra con l'indisponibilità di Fares, gioca Marusic. Filippo Inzaghi ripresenta Roberto Insigne, a far coppia con Caprari a supporto di Lapadula. Gli lascia il posto Improta. È questa l'unica novità dei sanniti.

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Letizia, Tuia, Glik, Barba; Hetemaj, Schiattarella, Ionita; Insigne, Caprari; Lapadula. A disp. Manfredini, Lucatelli, Foulon, Pastina, Del Pinto, Tello, Viola, Dabo, Improta, Di Serio, Sau, Iago Falque. All. Filippo Inzaghi.

LAZIO (3-5-2): Reina; Luiz Felipe, Hoedt, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Escalante, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile. A disp. Strakosha, Alia, Armini, Patric, Adeagbo, Czyz, Parolo, Cataldi, D.Anderson, Pereira, Caicedo, Moro. All. Simone Inzaghi.