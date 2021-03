Benevento, lite tra Insigne jr e un compagno: provvedimento disciplinare e niente Spezia

Non è un buon momento in casa Benevento, contro lo Spezia ci saranno due assenze importanti. L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno scrive: "Il regista Pasquale Schiattarella, uno degli uomini di maggior temperamento della squadra, così come il trequartista Roberto Insigne non sono partiti per la trasferta di La Spezia (ore 15, arbitro Fourneau). Il club ha deciso di agire con un provvedimento disciplinare per i due giocatori (pare protagonisti di una lite) che al momento sono fuori dai disponibili".