Benevento-Napoli, alle 9 partita la vendita ai residenti per 1000 biglietti: i dettagli

Il Benevento Calcio, in occasione della gara di campionato con il Napoli, in programma domenica 25 ottobre, alle ore 15, per venire incontro anche ai tifosi che non hanno avuto la possibilità di assistere allo stadio “Ciro Vigorito” alle due precedenti gare casalinghe, riservate agli abbonati della passata stagione agonistica, comunica che a partire da sabato 24 ottobre, dalle ore 9 alle ore 17, saranno disponibili ai soli residenti a Benevento e nella provincia del Sannio, in possesso della Fidelity Card del Benevento Calcio, sulla piattaforma di TicketOne al link sport.ticktone.it, i tagliandi, in virtù del Dpcm del 13 ottobre 2020 che ribadisce la partecipazione del pubblico entro il limite massimo di n. 1.000 spettatori, per i settori Tribuna Centrale - Tribuna Superiore - Distinti Superiore. Si precisa ulteriormente che la vendita è consentita anche a tutti gli abbonati che hanno già acquistato biglietti nelle due precedenti gare casalinghe. Inoltre si avverte che non è assolutamente autorizzato il cambio utilizzatore.

QUESTI I PREZZI

Tribuna Centrale € 90,00 + 2,00 (prevendita)

Tribuna Superiore Coperta e Scoperta € 60,00 + 2,00 (prevendita)

Distinti Superiore € 25,00 +2,00 (prevendita)

Per l’acquisto dei biglietti occorre entrare nel sito di ?www.sport.ticketone.it e cliccare sul link che indirizza alla gara Benevento-Napoli, indicando il numero della Fidelity Card.