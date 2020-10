Benevento, pazza idea di Vigorito: Quagliarella per l'attacco

Pazza idea Benevento: occhi su Fabio Quagliarella. Questa la clamorosa notizia diffusa dall'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, che parla della possibilità di un approdo nel club di Vigorito dell'attaccante ex Napoli.

"Il conto alla rovescia è inesorabile. Mancano quattro giorni alla fine del mercato. E allora l’idea è ghiotta, ghiottissima come l’occasione e anche la suggestione. Rivedere Fabio Quagliarella di nuovo in Campania a distanza di 10 anni dall’esperienza col Napoli potrebbe anche diventare un obiettivo per il Benevento di Oreste Vigorito. Perché lì davanti i giocatori capaci di far gol non mancano di sicuro".