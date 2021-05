Benevento, punizione insolita per la retrocessione: a Torino viaggio in pullman

Dopo il pareggio del Torino con la Lazio, il Benevento matematicamente è diventata la terza squadra retrocessa. Inutile quindi sarà l'ultima gara di campionato con il Torino in programma domenica sera alle 20.45 tra le mura granata. Secondo quanto riportato da calciomercato.com, il presidente della squadra avrebbe intenzione di far viaggiare la squadra per punizione in pullman da Benevento a Torino.