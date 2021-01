Benevento, rottura con Maggio: può rescindere o rischia di restare fuori rosa

Rottura tra Benevento e Christian Maggio. Sul suo sito, il giornalista Gianluca Di Marzio scrive: "Il Benevento è in rottura con Christian Maggio, che non sta trovando spazio in campo nonostante sia, sulla carta, il capitano della squadra. Si va verso la risoluzione del contratto. Qualora le due parti non riuscissero ad accordarsi, Maggio potrebbe essere messo fuori lista alla fine del mercato".