Benevento, salta il colpo Remy: non ha ricevuto l'idoneità per giocare in Italia

Salta il primo colpo da Serie A del Benevento. Secondo quanto riportato da ottopagine.it Loic Remy non vestirà infatti la maglia giallorossa. Dopo aver superato il primo step di visite mediche è infatti arrivato l'intoppo. Il calciatore per un problemino fisico non potrà avere l’idoneità per giocare in Italia. Proprio domani incontrerà il direttore sportivo, Pasquale Foggia, per un ultimo chiarimento, prima dell'addio definitivo.