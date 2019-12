Bentancur rivela: "Da quando sono alla Juventus peso 8-9 kg in più"

Tante cose interessanti dette da Rodrigo Bentancur, centrocampista della Juventus, ai microfoni di Dazn: “Sono migliorato a livello tecnico, ma penso che il cambio fisico sia il più evidente. Peso 8, 9 chili in più, quando ero al Boca ero molto più piccolo fisicamente”.

Sulle differenze tra Allegri e Sarri: "L’altro giorno ho parlato col mister e mi dice le stesse cose di Allegri. Ha detto: ‘Tu puoi diventare uno dei centrocampisti più forti al mondo, ma per fare la mezzala ti manca il gol’. Mentalmente penso che sia meglio fare il passaggio al compagno messo in posizione ottimale piuttosto che calciare in porta, devo essere più egoista. Sono cambiato tanto di mentalità, ora voglio vincere tutto, sono più cattivo".