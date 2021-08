Berardi non convocato dal Sassuolo: botta al piede, ma anche scelta in chiave mercato

Domenico Berardi non è stato convocato per la gara contro il Verona, valida per la prima giornata di campionato. Come raccolto da TMW, il giocatore ha preso una botta al piede, ma l'idea di non scendere in campo è maturata anche per non rischiare in vista di un suo possibile trasferimento.

CESSIONE - Col Sassuolo i rapporti sono cordiali, però il club neroverde teme che arrivi un'offerta negli ultimi giorni di mercato visto che l'esterno offensivo ha già chiesto di essere ceduto.