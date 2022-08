Berardi regala 3 punti al Sassuolo: il Lecce lotta ma esce di nuovo sconfitto

Il Sassuolo batte di misura un Lecce gagliardo, che dopo aver messo in difficoltà l'Inter cade al Mapei ma ben figurando contro i neroverdi

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Alessio Dionisi ringrazia Domenico Berardi. Il Sassuolo batte di misura un Lecce gagliardo, che dopo aver messo in difficoltà l'Inter cade al Mapei ma ben figurando contro i neroverdi, che strappano per la prima volta tre punti in campionato grazie ad una meraviglia del 10 sassolese, che con un sinistro al volo insacca con una coordinazione magnifica, facendo festeggiare il Mapei. A nulla serve una buona ripresa del Lecce, che gioca un buon calcio ma manca negli ultimi venti metri, quelli che fanno la differenza.