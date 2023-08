Berardi ritorna già a Napoli? Niente Juve, attesa per i convocati di Dionisi

Mimmo Berardi redivivo a Napoli? Può essere, chissà se partendo dalla panchina, scrive quest'oggi il Corriere dello Sport

Mimmo Berardi redivivo a Napoli? Può essere, chissà se partendo dalla panchina, scrive quest'oggi il Corriere dello Sport raccontando che "è tornato a lavorare con il gruppo, anche se attorno a lui c’è sempre tanto mistero sia quando s’infortuna e sia su ogni mossa che lo riguarda. Quando è rimasto fuori dai convocati per la prima partita con l’Atalanta, si è subito pensato alla vicenda Juve e si è anche ipotizzato che sarebbe stato così fino alla chiusura del mercato. Poi, però, la faccenda ha preso un’altra piega pure perché Carnevali è stato chiarissimo avendolo praticamente tolto dai giochi"

La prossima mossa sarà rivelatrice, ovvero la lista dei convocati che Dionisi stilerà per domani sera a Napoli: "Berardi potrebbe esserci e se sarà così, molte cose torneranno al loro posto per le tante interpretazioni sulle condizioni e l’umore dell’attaccante che non è stato con la squadra per una decina di giorni. Berardi ogni anno sembra fare la valigia, però alla fine tutto si risolve con un ritocco economico o di un prolungamento del contratto: sarà così anche stavolta?".