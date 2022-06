Berlusconi fa arrabbiare i tifosi del Milan: "Monza in A mi ha commosso sopra ogni cosa"

Durante un comizio di Forza Italia, il presidente del Monza Silvio Berlusconi parla così

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Durante un comizio di Forza Italia, il presidente del Monza Silvio Berlusconi parla così: "Sono ancora il presidente di calcio più vincente al mondo grazie al mio Milan. Ma questa volta, insieme ad Adriano Galliani, che mi ha convinto a cimentarmi in questa nuova sfida tre anni fa dalla Serie C, abbiamo fatto qualcosa di straordinario: donare per la prima volta a una piazza prestigiosa come Monza la platea che merita, quella della Serie A. Sapete, con il Milan ho vinto tutto, ma la commozione provata nei giorni della vittoria degli spareggi, con l'abbraccio dell'intera città, è stata superiore a qualsiasi successo ottenuto con i rossoneri, ai quali sono sempre legatissimo", le parole raccolte da Sportmediaset.