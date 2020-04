Bernardeschi come Mertens? Sarri ci pensa per l'emergenza in attacco

Sarri pensa all'eventuale ripresa del campionato quando ci sarà un problema in attacco: Higuain non vuole tornare in Italia e Dybala è reduce dal Coronavirus e dunque non al top della forma. Serve un'idea, una soluzione alternativa, l'allenatore toscano ce l'ha: Bernardeschi punta. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport parla di questa ipotesi paragonando l'esterno a Mertens, il belga che a Napoli ha fatto l'identico percorso diventando, da ala, a infallibile bomber. Una possibilità, questa, legata alla ripresa del campionato.