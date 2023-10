Bernardeschi si avvicina alla Juve? Secondo incontro col suo agente, le ultime

Beppe Bozzo, avvocato e agente di Federico Bernardeschi, ha incontrato i dirigenti della Juventus alla Continassa

Beppe Bozzo, avvocato e agente di Federico Bernardeschi, ha incontrato i dirigenti della Juventus alla Continassa. Si tratta della seconda volta in meno di dieci giorni e uno degli argomenti affrontati è proprio il futuro del giocatore del Toronto. Giuntoli e Manna vorrebbero regalare due rinforzi ad Allegri, uno dei quali potrebbe essere proprio l'ex bianconero, che è sempre rimasto in buoni rapporti con la Vecchia Signora.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, i dirigenti hanno intenzione di lavorare su opportunità perché il mercato di gennaio dovrà essere sostenibile. Il 29enne si candida ad essere un'alternativa ai vari Berardi e Sudakov e potrebbe arrivare in prestito fino a giugno. Aggiungerebbe esperienza e non impiegherebbe tempo per adattarsi all'ambiente e all'allenatore. Inoltre potrebbe provare a convincere Spalletti a convocarlo con l'Italia.