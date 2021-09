Besiktas, Pjanic: "Juve? Era difficile, tanti club non hanno fatto mercato"

"È vero, c'erano tante cose, la situazione di quelle squadre però non era facile. Non molti club hanno fatto un grande mercato, solo il PSG, non so come abbia fatto, e gli inglesi, con grandi acquisti. In Spagna poche cose e anche in Italia... Era stressante. Pensavo: 'E la mia situazione?' Ma fino a quando ho ricevuto quella chiamata ero concentrato sull'allenamento e sulla preparazione, anche se era molto difficile". Lo ha dichiarato Miralem Pjanic, neo-centrocampista del Besiktas, al quotidiano spagnolo Marca, a proposito di un suo accostamento alla Juventus.