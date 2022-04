Bilancio Atalanta 2021, acquisti e cessioni: ecco le vere cifre di Boga

È stato approvato il bilancio dell'Atalanta per l'anno solare 2021.

È stato approvato il bilancio dell'Atalanta per l'anno solare 2021. Ed è un record per i nerazzurri che chiudono con un valore della produzione a 242,6 milioni di euro. Un record e un miglioramento (di circa 700 mila euro) rispetto a quello precedente chiuso a 241,9. Buono anche l'utile di 35,1 milioni, inferiore rispetto a quello del 2020 che era stato fissato a 51,7. Il risultato 2021 prima delle imposte era positivo per 53,1 milioni.

Nelle pieghe del bilancio Atalanta ci sono anche gli acquisti e cessioni dell'anno 2021.

Lista cessioni

Romero - 16 milioni (poi ceduto al Tottenham)

Musso - 20,5 milioni

Lovato - 7 milioni

Zappacosta - 6 milioni

Koopmeiners - 14 milioni.

In più sono arrivati Pezzella, con diritto di riscatto a 4,5 milioni e Demiral, che verrà probabilmente tramutato in un titolo definitivo per 20 milioni.

Lista cessioni, tra parentesi le plusvalenze.

Diallo - 21,3 milioni (20,9)

Barrow - 12,2 milioni (12,1)

Cornelius - 7,7 milioni (6,8)

Ibanez - 8 milioni (6,1)

Gomez - 5 milioni (3,7)

Haas - 2 milioni (1,8)

Biral - 1,1 milioni

Dervishi - 1 milione

Interessante notare che Biral, classe 2005, e Dervishi, 2003 che ha giocato 402 minuti in Primavera finora, vadano entrambi all'Inter.

Acquisti e delle cessioni avvenute dopo il 31 dicembre del 2021, voci che andranno a formare il prossimo rendiconto 2022.

Robin Gosens è stato ceduto a titolo temporaneo con un diritto di riscatto (che è già diventato obbligo) per 15 milioni più 10 di bonus al verificarsi di alcune condizioni.

Jeremie Boga era in prestito per 6 milioni con obbligo di riscatto fissato a 12. Oltre a questo ci sono quattro milioni di premi che porterebbero la cifra a 22 milioni.

Valentin Mihaila è arrivato in prestito per 500 mila euro con diritto di riscatto fissato a 8,5 milioni. Può diventare obbligo al verificarsi di certe condizioni.

Lovato e Piccoli sono stati ceduti a Cagliari e Genoa per possibili bonus di 1 e 1,8 milioni. Il primo ha maturato 0,5 milioni finora, il secondo per ora ha raggiunto il massimo.