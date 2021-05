Blackout preoccupante, ma la Lazio batte 4-3 il Genoa e resta in corsa!

All'Olimpico termina 4-3 il lunch match Lazio-Genoa, valido per la 34ª giornata di campionato. Nel primo tempo assedio totale dei biancocelesti che passano in vantaggio alla mezz'ora con Correa: azione tutta in verticale con Radovanovic che nel tentativo di spazzare manda la sfera sullo stinco dell'argentino e rimbalza in rete. Al 43' la Lazio raddoppia con Immobile su calcio di rigore, precedentemente sbilanciato in area da Radovanovic. Nella ripresa il Genoa riapre il match al 48': Ghiglione supera in velocità Lulic e mette un pallone forte e teso in area, Marusic sulla traiettoria manda la palla nella propria rete. Passano solo 2' e la Lazio fa tris con Luis Alberto con una bellissima conclusione a giro. Al 56' poker biancoceleste con Correa con un'azione personale. All'80' la partita sembra in ghiaccio ma in 2' il Genoa la riapre clamorosamente: Cataldi fa fallo in area su Badelj, dal dischetto trasforma Scamacca; poi Shomurodov sulla sinistra batte sul primo palo Reina e fa 3-4.