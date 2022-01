Blessin inizia con un pareggio: il Genoa non va oltre lo 0-0 contro l'Udinese

Come già accaduto ad Andriy Shevchenko, Alexander Blessin raccoglie il primo punto della sua gestione contro l'Udinese, bissando lo stesso risultato della gara d'andata. I rossoblù giocano un buon match, vanno vicini più volte alla rete ma chiudono la sesta partita consecutiva senza reti in casa. Sospiro di sollievo per i friulani, stanchi per l'impegno di Coppa Italia e mai pericolosi. Lo 0-0 finale è prezioso anche in vista della sosta.