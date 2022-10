Bologna, Arnautovic lavora a parte. Differenziato anche per altri 2 rossoblù

In una mattinata di sole la squadra ha proseguito la preparazione per la trasferta di Napoli di domenica.

In una mattinata di sole la squadra ha proseguito la preparazione per la trasferta di Napoli di domenica. Oggi per i rossoblù attivazione senza palla, lavoro tecnico-tattico e palestra. Seduta differenziata per Charalampos Lykogiannis e Musa Barrow, si è allenato a parte anche Marko Arnautovic per una lombalgia.