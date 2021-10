Bologna, Arnautovic non si è allenato: resta in forte dubbio per Napoli

Marko Arnautovic, attaccante del Bologna, è in dubbio per la trasferta di giovedì a Napoli dopo l'acciacco muscolare rimediato sabato sera contro il Milan. L'attaccante austriaco oggi è stato tenuto a riposo precauzionale e sarà rivalutato domani per capire se potrà essere della partita o meno. Di fatto oggi Arnautovic non si è allenato e a due giorni dalla sfida è da considerare in forte dubbio. Nel caso non ce la facesse due potrebbero essere le soluzioni: schierare Federico Santander prima punta oppure scegliere Musa Barrow centravanti con l'inserimento di una seconda punta al suo fianco.