Bologna-Atalanta, le formazioni ufficiali: Muriel titolare, torna Malinovskyi

C'è anche Bologna-Atalanta tra i match in programma alle 15 per il 17^ turno di Serie A. I nerazzurri, dopo l'importante successo in Champions League, sono chiamati a portare avanti la striscia positiva in campionato che dura ormai da due giornate (due vittorie con Verona e Brecia). Di seguito le formazioni ufficiali:

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomyiasu, Bani, Danilo, Denswil; Poli, Medel; Orsolini, Dzemaili, Sansone; Palacio.

ATALANTA(3-4-2-1): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Castagne, de Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi, Pasalic; Muriel.