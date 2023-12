Bologna-Atalanta, le formazioni ufficiali: Orsolini e Muriel in panchina

Thiago Motta si affida a Lucumì al centro della difesa, con Calafiori a sinistra, mentre in attacco tutto confermato.

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Partita dal profumo di Champions al Dall'Ara, con il Bologna che ospiterà l'Atalanta e cercherà di riprendersi il quarto posto, dopo la vittoria della Fiorentina di ieri a Monza che ha permesso ai viola di scavalcare momentaneamente i rossoblù. Thiago Motta si affida a Lucumì al centro della difesa, con Calafiori a sinistra, mentre in attacco tutto confermato. Ndoye, Ferguson e Saelemaekers agiranno alle spalle di Zirkzee, con Orsolini inizialmente in panchina. In porta torna Skorupski.

Dall'altra parte Gian Piero Gasperini punterà su De Ketelaere al fianco di Lookman, con Muriel che non partirà dunque dal primo minuto. A centrocampo ci sarà Hateboer a destra, mentre in porta confermato Carnesecchi, con Musso ancora una volta in panchina.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumì, Calafiori; Moro, Freuler; Ndoye, Ferguson, Saelemaekers; Zirkzee.

Allenatore: Motta.

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Hateboer, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; De Ketelaere, Lookman.

Allenatore: Gasperini.