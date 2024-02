Bologna avanti 1-0 sull'Hellas Verona al 45'. Proteste gialloblù

Nessun predominio netto, ma comunque un gol di differenza.

© foto di www.imagephotoagency.it

Nessun predominio netto, ma comunque un gol di differenza. Il Bologna chiude in vantaggio il primo tempo della sfida con l'Hellas Verona, valida per il 26° turno di Serie A. A decidere l'incontro, caratterizzato dall'infortunio al 5' dell'arbitro Abisso (sostituito dopo qualche minuto di sospensione da Camplone), finora è una rete di Giovanni Fabbian al 27'.

La rete arriva da calcio piazzato: calcio d'angolo battuto da Ferguson, Posch anticipa il portiere avversario e libera l'accorrente Fabbian, che da distanza ravvicinata deposita il pallone nella porta sguarnita. Dopo un lungo check col VAR per un possibile fallo su Montipò, Camplone che aveva sostuito l'infortunato Abisso convalida la marcatura tra le proteste gialloblù. Il gol subito traumatizza il Verona, che non offre una reazione degna di nota e al 36' rischia pure di subire il raddoppio. L'ispiratissimo Zirkzee, servito di tacco da Freuler, crossa al centro per Orsolini che, però, arriva in ritardo sul secondo palo e non riesce a deviare verso la porta vuota. Pericolo sfumato per i gialloblù, che restano vivi ma sono obbligati a cambiare qualcosa nella ripresa se vogliono pareggiarla.