Bologna, buone notizie per Mihajlovic: Destro torna e col Napoli andrà in panchina

Buone notizie per Mihajlovic in vista della sfida contro il Napoli. Mattia Destro sta tornando dopo il problema al ginocchio. Si è allenato con la squadra e domenica andrà in panchina. Sarà lui un'importante alternativa in attacco data l'assenza di Santander. L'edizione odierna del Corriere dello Sport ricorda che Destro, lo scorso anno, dalla panchina segnò subentrando contro Sassuolo e Milan. In totale realizzò 4 gol.