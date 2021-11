Bologna-Cagliari, le formazioni ufficiali: Arnautovic recupera. Joao Pedro-Pavoletti dal 1'

Per la sfida di questa sera al Dall’Ara Mihajlovic recupera Arnautovic in avanti e lo schiera dall’inizio al fianco di Barrow con Soriano alle loro spalle. In mezzo al campo Svanberg affianca Dominguez coi soliti De Silvestri e Hyckey esterni. In difesa Medel perno centrale con Soumaoro e Theate ai suoi fianchi di fronte a Skorupski.

Il Cagliari risponde con la coppia Pavoletti-Joao Pedro in attacco. A centrocampo c’è Nandez dall’inizio sulla corsia destra con Deiola confermato a sinistra, Strootman e Marin saranno invece i due centrali. In difesa, davanti a Cragno, Zappa e Lykogiannis terzini e Carboni a far coppia con Godin.

Queste le formazioni ufficiali:

Bologna (3-4-1-2): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; De Silvestri, Dominguez, Svanberg, Hickey; Soriano; Barrow, Arnautovic. Allenatore Mihajlovic

Cagliari (4-4-2): Cragno; Zappa, Godin, Carboni, Lykogiannis; Nandez, Marin, Strootman, Deiola; Pavoletti, Joao Pedro. Allenatore Mazzarri