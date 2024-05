Bologna, con l'addio di Motta un ex Napoli in pole: il piano di Sartori

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, dopo lo scontro per il terzo posto ci sarà un faccia a faccia con Thiago Motta

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Bologna, nel caso di addio a Thiago Motta c'è Sarri in pole. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, dopo lo scontro per il terzo posto ci sarà un faccia a faccia con Thiago Motta, che resta la prima scelta dei rossoblù. Il tecnico però non è un mistero che piaccia alla Juventus, così come al Manchester United.

Dovesse andarsene l'ex centrocampista, in pole per sostituirlo c'è Maurizio Sarri. Sartori recentemente ha voluto vedere da vicino anche Vincenzo Italiano e Raffaele Palladino, che fanno parte della lista, così come Eusebio Di Francesco, ma l'ex Lazio è il preferito. Il dt ha viaggiato anche a Cadice per visionare il centrocampista del Getafe Jesus "Yellu" Santiago, che è sceso in campo nel match de LaLiga nel weekend.